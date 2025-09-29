Ричмонд
Останки человека в камуфляжных штанах нашли в Карагандинской области

В Карагандинской области обнаружили скелетированные человеческие останки. В полиции начали расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: pixabay.com

В Telegram-канале 5kanal_kz появилась информация, что в 5 км от села Куланотпес в реке нашли скелетированные останки мужчины. Сообщается, что на нем были камуфляжные штаны серо-зеленого цвета, ремень и черные кроссовки. К тому же у него нет трех-четырех передних зубов в нижнем ряду челюсти.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Карагандинской области.

«По факту обнаружения в реке Куланотпес Нуринского района Карагандинской области скелетированных останков мужчины без видимых признаков насильственной смерти начато досудебное расследование», — отметили в полиции.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление личности погибшего и обстоятельств произошедшего.