Останки человека в камуфляжных штанах нашли в Карагандинской области

В Telegram-канале 5kanal_kz появилась информация, что в 5 км от села Куланотпес в реке нашли скелетированные останки мужчины. Сообщается, что на нем были камуфляжные штаны серо-зеленого цвета, ремень и черные кроссовки. К тому же у него нет трех-четырех передних зубов в нижнем ряду челюсти.