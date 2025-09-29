Мужчина из Новосибирска обвиняется в хранении наркотиков

В Новосибирске перед судом предстанет 40-летний местный житель, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района города.
Мужчина обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение растений и их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере, без цели сбыта.
По версии следствия, с мая 2024 по июль 2025 года обвиняемый создал дома специальные условия для выращивания конопли. В его квартире были обнаружены и изъяты части растений в высушенном виде общей массой более 140 граммов.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Согласно санкции части 2 статьи 228 УК РФ, за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.