Охранник ночного клуба избил красноярца: пострадавший в больнице

Правоохранители выяснили, что компания молодых людей отдыхала в заведении, где между ними и охранником произошел конфликт. Причиной стало то, что охрана вывела посетителей на улицу. Когда они попытались вернуться обратно, произошла потасовка, в ходе которой охранник применил физическую силу.