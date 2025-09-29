Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранник ночного клуба избил красноярца: пострадавший в больнице

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В одном из клубов Центрального района произошел конфликт с участием охраны и посетителей.

Как сообщили в полиции, утром 29 сентября из медицинского учреждения поступила информация о 21-летнем молодом человеке, доставленном с телесными повреждениями. По предварительным данным, травмы он получил в клубе.

Правоохранители выяснили, что компания молодых людей отдыхала в заведении, где между ними и охранником произошел конфликт. Причиной стало то, что охрана вывела посетителей на улицу. Когда они попытались вернуться обратно, произошла потасовка, в ходе которой охранник применил физическую силу.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16+