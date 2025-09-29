Охранник ночного клуба избил красноярца: пострадавший в больнице

Как сообщили в полиции, утром 29 сентября из медицинского учреждения поступила информация о 21-летнем молодом человеке, доставленном с телесными повреждениями. По предварительным данным, травмы он получил в клубе.
Правоохранители выяснили, что компания молодых людей отдыхала в заведении, где между ними и охранником произошел конфликт. Причиной стало то, что охрана вывела посетителей на улицу. Когда они попытались вернуться обратно, произошла потасовка, в ходе которой охранник применил физическую силу.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
