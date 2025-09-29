Число погибших при нападении на церковь в США увеличилось до четырёх

Четыре человека стали жертвами стрельбы в церкви мормонов в американском штате Мичиган, заявил шериф города Гранд-Бланк Уильям Рейни.
«Мы обнаружили ещё два тела в церкви, таким образом, общее число жертв теперь составляет четыре», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кроме того, правоохранитель рассказал, что преступник был убит полицейскими через восемь минут после начала стрельбы. Он подтвердил, что злоумышленником является 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд.
Напомним, по данным СМИ, стрелявшим оказался ветеран морской пехоты Томас Джейкоб Сэнфорд. Сообщалось о двух погибших и девяти пострадавших.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стрельба в церкви мормонов в Мичигане является нападением на христиан.