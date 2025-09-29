Ричмонд
Число погибших при нападении на церковь в США увеличилось до четырёх

Преступник был убит сотрудниками полиции через восемь минут после начала стрельбы.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека стали жертвами стрельбы в церкви мормонов в американском штате Мичиган, заявил шериф города Гранд-Бланк Уильям Рейни.

«Мы обнаружили ещё два тела в церкви, таким образом, общее число жертв теперь составляет четыре», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Кроме того, правоохранитель рассказал, что преступник был убит полицейскими через восемь минут после начала стрельбы. Он подтвердил, что злоумышленником является 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд.

Напомним, по данным СМИ, стрелявшим оказался ветеран морской пехоты Томас Джейкоб Сэнфорд. Сообщалось о двух погибших и девяти пострадавших.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стрельба в церкви мормонов в Мичигане является нападением на христиан.

