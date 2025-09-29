Ричмонд
К ресторану в Новосибирске стянулись пожарные машины

Спасатели прибыли на место из-за подгорания продуктов на кухне.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 сентября у дома 50 на улице Кирова в Новосибирске заметили несколько пожарных машин. Специалистов вызвали в ресторан. Об этом написали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Пожарные прибыли утром к дому 50 на Кирова, предварительно, возгорание произошло в ресторане, — написал автор поста.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что пожарных вызвали в ресторан. Поводом для этого послужила ситуация на кухне.

— На кухне ресторана произошло подгорание продуктов без последующего горения, — сообщили в ведомстве.