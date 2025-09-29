Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять военнослужащих ВСУ получили заочные пожизненные сроки в России

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил пожизненные сроки девяти боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) за участие в террористических актах, повлекших смерть людей. Среди осуждённых — полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин*. Об этом сообщает главная военная прокуратура.

Источник: Life.ru

Суд постановил, что с апреля по июль 2022 года они и ещё семь подчинённых совершили нападения на российских пограничников в Белгородской и Брянской областях, в результате которых погибли и получили ранения гражданские и военнослужащие. Подсудимые скрылись за пределами России и объявлены в федеральный и международный розыск. Ранее Хамовнический суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гособвинение требовало пожизненных сроков. Суд удовлетворил это требование: первые 5−12 лет осуждённые проведут в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии особого режима.

А ранее военный суд признал 34-летнего Романа Бойко виновным в совершении теракта, повлекшего гибель человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он являлся командиром взвода аэроразведки и корректировки беспилотников 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В начале августа 2024 года Бойко вместе со своими подчинёнными, вооружёнными автоматами АК-74 и пятью БПЛА с самодельными взрывными устройствами, нелегально пересёк границу России в Суджанском районе Курской области на гражданском автомобиле. Целью группы была разведка и нанесение ударов по российской территории с использованием дронов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов в России.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше