Девять военнослужащих ВСУ получили заочные пожизненные сроки в России

Суд постановил, что с апреля по июль 2022 года они и ещё семь подчинённых совершили нападения на российских пограничников в Белгородской и Брянской областях, в результате которых погибли и получили ранения гражданские и военнослужащие. Подсудимые скрылись за пределами России и объявлены в федеральный и международный розыск. Ранее Хамовнический суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.