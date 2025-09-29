Ричмонд
В Иркутской области фура улетела в кювет на трассе «Байкал»

В аварии никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередное происшествие на федеральной трассе Р-258 «Байкал» могло закончиться трагедией, но обошлось без человеческих жертв. 28 сентября около полудня на 94-м километре автодороги грузовой автомобиль JAC совершил опасный маневр и перевернулся.

— Водитель грузового автомобиля JAC, двигаясь по ФАД Р-258 «Байкал» в восточном направлении, в результате отказа тормозов не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадавших нет, — поделились в Пожарной-спасательной службе Иркутской области.

Спасатели Пожарно-спасательной службы Иркутской области, прибывшие на место происшествия, призывают всех автолюбителей серьезнее относиться к техническому состоянию своих автомобилей. Особенно это касается тех, кто отправляется в длительные поездки по федеральным трассам.