Под Северском найден единственный живой солдат ВСУ

«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — сообщил военнослужащий в беседе с РИА Новости. По его словам, он оказался единственным выжившим.