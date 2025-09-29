Во Франции обнаружили тело подростка, который попытался уплыть в Британию

Тело 14-летнего подростка находилось на пляже Сент-Этьен-о-Мон на севере Франции, сообщает The Guardian.
По предварительным данным, погибший попытался пересечь Ла-Манш на небольшой лодке, чтобы уплыть в Британию.
«Ребёнок находился на борту переполненной лодки, из которой в море упали ещё 48 человек, которых позже спасли», — говорится в публикации.
В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что за пять месяцев текущего года в Британию прибыли 14 811 нелегалов. Эта цифра на 42 процента больше, чем наблюдалось за аналогичный период 2024 года.