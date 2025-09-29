Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три пенсионера погибли в аварии с большегрузом

В Забайкалье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза.

В Забайкалье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в Хилокском районе в воскресенье вечером на 836-м километре федеральной трассы Иркутск — Чита.

Восьмидесятилетний житель Бурятии, управлявший автомобилем Toyota Fielder, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, стоявшим на проезжей части. В результате инцидента погибли три человека: сам водитель и два его пассажира 1939 и 1948 годов рождения. Еще одна пассажирка, 76-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение. Все участники ДТП являются жителями Республики Бурятия.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности дела об убийстве ребенка-инвалида в Саратовской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.