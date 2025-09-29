Три пенсионера погибли в аварии с большегрузом

Восьмидесятилетний житель Бурятии, управлявший автомобилем Toyota Fielder, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, стоявшим на проезжей части. В результате инцидента погибли три человека: сам водитель и два его пассажира 1939 и 1948 годов рождения. Еще одна пассажирка, 76-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение. Все участники ДТП являются жителями Республики Бурятия.