Три пенсионера погибли в аварии с большегрузом

В Забайкалье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в Хилокском районе в воскресенье вечером на 836-м километре федеральной трассы Иркутск — Чита.
Восьмидесятилетний житель Бурятии, управлявший автомобилем Toyota Fielder, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, стоявшим на проезжей части. В результате инцидента погибли три человека: сам водитель и два его пассажира 1939 и 1948 годов рождения. Еще одна пассажирка, 76-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение. Все участники ДТП являются жителями Республики Бурятия.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
