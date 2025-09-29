На Уралмаше закрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов

В Екатеринбурге на Уралмаше полиция обнаружила и закрыла подпольный цех по производству жидкостей для электронных сигарет. Крупнейшее нелегальное производство такой продукции на Урале остановлено. Об этом в своих соцсетях сообщил общественник Дмитрий Чукреев.
Цех площадью более двух тысяч квадратных метров был полностью оснащен промышленным оборудованием. На предприятии работали 25 сотрудников, половина из которых были глухонемыми, а производство велось круглосуточно с использованием 19 станков.
— Жидкость производилась в антисанитарных условиях с нарушением всевозможных регламентов и рецептуры, — уточнил Дмитрий Чукреев.
Готовая продукция разливалась в розничную тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию об адресе производства и дате выпуска.
В ходе операции полицейские изъяли более 100 тысяч флаконов с жидкостью для вейпов и все производственное оборудование. Также в помещении были обнаружены пневматические пистолеты.
В настоящее время устанавливаются владельцы незаконного предприятия. Изъятая продукция направлена на экспертизу.