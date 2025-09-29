На Уралмаше закрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов

В Екатеринбурге на Уралмаше полиция обнаружила и закрыла подпольный цех по производству жидкостей для электронных сигарет. Крупнейшее нелегальное производство такой продукции на Урале остановлено. Об этом в своих соцсетях сообщил общественник Дмитрий Чукреев.