Большая утрата для бокса: что известно о скончавшейся чемпионке мира Ирине Синецкой

Спортсменка дважды становилась победительницей чемпионатов мира в весовой категории до 67 килограмм. Кроме того, ей удалось четыре раза подряд завоевать титул чемпионки Европы в категории до 66 килограмм, начиная с первого проведения соревнований. В 2009 году Синецкая выиграла золотую медаль на европейском первенстве в категории до 75 килограмм, а в 2011 году стала серебряным призером в весовой категории свыше 81 килограмма.