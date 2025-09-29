ABC 7: погранслужба США прибыла в Чикаго и начала задержания по плану Трампа

Ранее Дональд Трамп неоднократно выступал за использование армии и Национальной гвардии для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, настаивая на ужесточении мер безопасности в крупных городах и на границе. В 2024 году по его инициативе размещались подразделения Национальной гвардии в ряде штатов, а часть полномочий полиции была передана федеральным властям в рамках чрезвычайного положения.