Российские войска полностью освободили юг ДНР

«Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — отметил Иванов. Он уточнил, что сейчас находится вместе с журналистами в Курахово — населенном пункте, который был освобожден пятой бригадой в январе 2025 года. После взятия города российская армия продвинулась на запад более чем на 60 километров и вышла на территорию Днепропетровской области.