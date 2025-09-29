В Приморье перед судом предстанет виновник смертельного ДТП

Прокуратура Партизанского района направила в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в августе этого года. Обвиняемым является 21-летний житель Находки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным следствия, молодой человек управлял автомобилем Hyundai E-Mighty в селе Екатериновка и нарушил правила дорожного движения. В результате его действий он совершил наезд на водителя мопеда Honda Dio Centa.
От полученных травм водитель мопеда скончался прямо на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Следствие квалифицировало действия водителя как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в Партизанский районный суд, где будет решаться вопрос о наказании для молодого человека.
Теперь суду предстоит рассмотреть все обстоятельства трагического происшествия и вынести приговор.