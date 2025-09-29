Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхово бездомные устроили пожар в гараже, пытаясь согреться у костра

Пламя взяли под контроль на восьми квадратах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередной пожар, произошедший 28 сентября на улице Декабрьских Событий в городе Черемхово, показал, к каким трагическим последствиям может привести обычное разведение костра в неположенном месте. Неподалёку от гаража часто собирались лица без определённого места жительства, которые в холодный вечер решили согреться у открытого огня и развели костер.

— От него перекалилась стена гаража, обшитая металлопрофилем, и начала тлеть, а затем загорелась. О возгорании сообщили прохожие, — поделились в ГУ МЧС Иркутской области.

На место оперативно прибыли шесть пожарных с двумя единицами техники. Им удалось взять под контроль огонь на площади 8 квадратных метров.