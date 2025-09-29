В Черемхово бездомные устроили пожар в гараже, пытаясь согреться у костра

Очередной пожар, произошедший 28 сентября на улице Декабрьских Событий в городе Черемхово, показал, к каким трагическим последствиям может привести обычное разведение костра в неположенном месте. Неподалёку от гаража часто собирались лица без определённого места жительства, которые в холодный вечер решили согреться у открытого огня и развели костер.