В Черемхово бездомные устроили пожар в гараже, пытаясь согреться у костра

Очередной пожар, произошедший 28 сентября на улице Декабрьских Событий в городе Черемхово, показал, к каким трагическим последствиям может привести обычное разведение костра в неположенном месте. Неподалёку от гаража часто собирались лица без определённого места жительства, которые в холодный вечер решили согреться у открытого огня и развели костер.
— От него перекалилась стена гаража, обшитая металлопрофилем, и начала тлеть, а затем загорелась. О возгорании сообщили прохожие, — поделились в ГУ МЧС Иркутской области.
На место оперативно прибыли шесть пожарных с двумя единицами техники. Им удалось взять под контроль огонь на площади 8 квадратных метров.