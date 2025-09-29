Сбой в системе терминалов парализовал работу аэропортов в Канаде

«Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолётах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA», — сказано в материале СМИ.
Представители пограничной службы Канады заявили, что осведомлены о проблеме и предпринимают активные усилия для устранения неисправности и восстановления нормальной работы воздушных гаваней.
Ранее стало известно о временном закрытии аэропорта Бардуфосс, расположенного в северной части Норвегии. Воздушная гавань приостановила работу из соображений безопасности, поскольку в районе объекта были замечены беспилотники. Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.
