Сбой в системе терминалов парализовал работу аэропортов в Канаде

Ранее стало известно о временном закрытии аэропорта Бардуфосс, расположенного в северной части Норвегии. Воздушная гавань приостановила работу из соображений безопасности, поскольку в районе объекта были замечены беспилотники. Самолёт, выполнявший рейс из Осло в Бардуфосс, был вынужден изменить маршрут и вернуться в пункт отправления.