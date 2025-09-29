Ричмонд
Глава СК Бастрыкин запросил доклад после аварии с двумя трамваями в Красноярске

Глава ведомства запросил доклад о ходе проверки по факту ДТП в Красноярске.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту аварии с участием двух трамваев в Красноярске. В пресс-службе ведомства напомнили, что в результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе трехлетняя девочка.

Все произошло вечером 26 сентября на улице Волжской. По предварительным данным Госавтоинспекции, трамвай маршрута № 6 следовал в сторону улицы Аральская и в какой-то момент врезался в вагон маршрута № 5, который стоял на остановке. Водитель не успел вовремя затормозить и допустил столкновение.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.