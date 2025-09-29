Глава СК Бастрыкин запросил доклад после аварии с двумя трамваями в Красноярске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту аварии с участием двух трамваев в Красноярске. В пресс-службе ведомства напомнили, что в результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе трехлетняя девочка.