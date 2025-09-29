Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали слова Рютте о необходимости сбивать российские самолеты

Россия является суверенным государством и будет действовать соответствующим образом в случае попыток НАТО сбивать российские самолеты. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы генсека НАТО Марка Рютте.

Песков отреагировал на угрозы Рютте (на фото).

Россия является суверенным государством и будет действовать соответствующим образом в случае попыток НАТО сбивать российские самолеты. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы генсека НАТО Марка Рютте.

«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Марк Рютте в интервью зарубежным СМИ допустил возможность перехвата и уничтожения российских военных самолетов странами НАТО, если будет зафиксирована некая угроза для гражданских объектов или инфраструктуры. Слова генсека альянса передает RT. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реакция на такие действия будет незамедлительной, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле ранее отмечали, что подобные заявления опасны своими последствиями.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше