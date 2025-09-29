В Кремле прокомментировали слова Рютте о необходимости сбивать российские самолеты

Песков отреагировал на угрозы Рютте (на фото).
Россия является суверенным государством и будет действовать соответствующим образом в случае попыток НАТО сбивать российские самолеты. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы генсека НАТО Марка Рютте.
«Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Ранее Марк Рютте в интервью зарубежным СМИ допустил возможность перехвата и уничтожения российских военных самолетов странами НАТО, если будет зафиксирована некая угроза для гражданских объектов или инфраструктуры. Слова генсека альянса передает RT. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реакция на такие действия будет незамедлительной, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле ранее отмечали, что подобные заявления опасны своими последствиями.