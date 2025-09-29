В Кремле прокомментировали слова Рютте о необходимости сбивать российские самолеты

Ранее Марк Рютте в интервью зарубежным СМИ допустил возможность перехвата и уничтожения российских военных самолетов странами НАТО, если будет зафиксирована некая угроза для гражданских объектов или инфраструктуры. Слова генсека альянса передает RT. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реакция на такие действия будет незамедлительной, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле ранее отмечали, что подобные заявления опасны своими последствиями.