Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Жуковский введены ограничения

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на посадку и выпуск самолетов. Об этом сообщают в Росавиации.

В аэропорту Жуковский ограничили прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на посадку и выпуск самолетов. Об этом сообщают в Росавиации.

«Аэропорт Жуковский (Раменское), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — пишет telegram-канал Росавиации. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее RT сообщал о введении аналогичных мер в аэропортах Тамбова и Калуги. По данным Минобороны, вчера с 13:30 до 23:00 мск, были зафиксированы атаки беспилотников на российские регионы. Всего сообщалось о уничтожении 14 украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше