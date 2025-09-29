В Ачинске хулигана наказали принудительными работами за стрельбу из незаконного оружия

«Он отправился домой, где в его арсенале имелся пистолет, собранный кустарным способом из заводского сигнального пистолета, но уже приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм. Вооружившись им, мужчина вернулся к месту действия, нашел своих оппонентов и решил преподать им урок. На глазах у окружающих он достал пистолет, сопроводил это действие угрозами убийства и, чтобы усилить эффект, произвел выстрел в землю. Цель — посеять панику и страх — была, казалось, достигнута. Но потерпевшие оказали активное сопротивление и сумели пресечь его действия», — рассказали в прокуратуре.