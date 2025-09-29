Ричмонд
В Нижнем Тагиле зафиксировали опасное превышение озона в воздухе

В воздухе Нижнего Тагила обнаружили опасный уровень концентрации озона.

Источник: Комсомольская правда

На улице Бирюзовой в Нижнем Тагиле на минувшей неделе зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации озона. Данные опубликовало Министерство природных ресурсов Свердловской области.

Уровень озона достиг 1,1 ПДК, в то время как основные загрязнители — оксиды азота и серы — остаются в пределах нормы.

— Озон является сильным окислителем и даже незначительное превышение его концентрации раздражает дыхательные пути. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и страдающих легочными заболеваниями, — объясняют эксперты.

Появление озона в воздухе связано с выбросами заводов и транспорта.