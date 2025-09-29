В Черемхове горел гараж из-за разведенного бездомными костра

Гараж горел на улице Декабрьских Событий в Черемхове накануне, 28 сентября. По словам очевидцев, за ним собирались лица без определенного места жительства и разжигали костер, чтобы согреться. Из-за этого перекалилась обшитая металлопрофилем стена, начала тлеть и загорелась. О происшествии сообщили прохожие, пишет ИА IrkutskMedia.