В Черемхове горел гараж из-за разведенного бездомными костра

Гараж горел на улице Декабрьских Событий в Черемхове накануне, 28 сентября. По словам очевидцев, за ним собирались лица без определенного места жительства и разжигали костер, чтобы согреться. Из-за этого перекалилась обшитая металлопрофилем стена, начала тлеть и загорелась. О происшествии сообщили прохожие, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пламя на 8 кв. метрах потушили шесть огнеборцев МЧС России с помощью двух единиц техники. Виновные лица и ущерб устанавливаются.
Ранее агентство сообщало, что 22 сентября в Нижнеудинске произошел пожар в летней кухне на улице Молодости. К месту возгорания направили 14 огнеборцев и четыре единицы техники.