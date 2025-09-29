Ричмонд
В Черемхове горел гараж из-за разведенного бездомными костра

Пламя на 8 кв. метрах потушили шесть огнеборцев МЧС России с помощью двух единиц техники.

Источник: МЧС РФ

Гараж горел на улице Декабрьских Событий в Черемхове накануне, 28 сентября. По словам очевидцев, за ним собирались лица без определенного места жительства и разжигали костер, чтобы согреться. Из-за этого перекалилась обшитая металлопрофилем стена, начала тлеть и загорелась. О происшествии сообщили прохожие, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пламя на 8 кв. метрах потушили шесть огнеборцев МЧС России с помощью двух единиц техники. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

Ранее агентство сообщало, что 22 сентября в Нижнеудинске произошел пожар в летней кухне на улице Молодости. К месту возгорания направили 14 огнеборцев и четыре единицы техники.