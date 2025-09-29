Ричмонд
На Камчатке назвали причину нападения медведя на пенсионерку

Медведь, напавший на пенсионерку на Камчатке, ранее не был в городской среде.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Медведь, напавший на пенсионерку на территории школы в Петропавловске-Камчатском 25 сентября, вероятно, приплыл в город через бухту и ранее не имел опыта контактов с человеком, было заявлено на оперативном совещании в правительстве Камчатского края.

«Разобрали полностью трагический случай с привлечением ученых. Все пришли к выводу, что хищник переплыл бухту. Хищник — нетипичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его агрессивное поведение», — пояснил на совещании временно исполняющий обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства края Дмитрий Щипицын.

Двадцать пятого сентября на территории средней школы № 3 имени А. С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю пенсионерку. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, но позднее скончалась. Хищник был ликвидирован на месте охотником. Ранее в тот же день медведь атаковал автомобилиста на парковке, но тот успел скрыться в машине. Кроме того, медицинская помощь потребовалась ученику шестого класса, который, убегая от медведя, получил ссадины и ушибы.

Власти Камчатки усиливают меры безопасности в связи с массовым выходом медведей в населенные пункты, отмечено на оперативном совещании. Для мониторинга хищников вблизи населенных пунктов Авачинской агломерации решено задействовать три беспилотника, увеличить численность групп оперативного реагирования и привлечь к работе дружинников.

Режим повышенной готовности действует в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинске. Главам муниципалитетов рекомендовано ликвидировать несанкционированные свалки, привлекающие животных, а туристическим компаниям — ужесточить меры безопасности.

По словам Дмитрия Щипицына, статистика показывает положительную динамику: по сравнению с более чем 550 случаями появления медведей в населенных пунктах в прошлом году, в этом году зафиксировано 76 таких инцидентов.

