ТАСС: При теракте в «Крокусе» боевики говорили по телефону на арабском языке

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус сити холле» рассказали в суде, что боевики во время нападения общались между собой на арабском языке и разговаривали по телефону с неизвестной женщиной. Об этом сообщил участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.
По его словам, одна из пострадавших пояснила, что слышала арабскую речь, когда террористы прекращали стрельбу. Она предположила, что они разговаривали с женщиной по телефону, услышав похожий голос. Девушка отметила, что русских слов от нападавших она не слышала.
Семья потерпевшей пришла на концерт группы «Пикник» в VIP-партер, но до зала они не дошли. Девушка и мать получили ранения, отец погиб у них на руках. Она добавила, что на входе их проверили рамки, однако охрана досмотр не проводила.
Пострадавшая также заявила, что узнала звуки выстрелов по фильмам. По ее словам, зрители в панике бросились в зал, где террористы открыли огонь в спины. Некоторым удалось выжить, притворившись мертвыми и выбравшись позже из горящего помещения, передает ТАСС.
22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».