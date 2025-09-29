ТАСС: При теракте в «Крокусе» боевики говорили по телефону на арабском языке

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус сити холле» рассказали в суде, что боевики во время нападения общались между собой на арабском языке и разговаривали по телефону с неизвестной женщиной. Об этом сообщил участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.