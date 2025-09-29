Гладков рассказал о ходе восстановительных работ после вчерашнего удара по Белгороду

Напомним, в Белгороде после атаки ВСУ были зафиксированы проблемы с электроснабжением. «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Власти на федеральном уровне занялись восстановлением электроснабжения Белгорода. Аварийные службы были обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках была предусмотрена резервная генерация.