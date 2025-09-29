Восстановительные работы в Белгороде после обстрела ВСУ велись всю ночь

В Белгороде и Белгородском районе восстановительные работы после ракетного обстрела продолжались всю ночь, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, выполнена основная работа по восстановлению электроэнергии. Аварийные бригады продолжают работать над подключением абонентов.
Электроэнергия пока не подана в Центр образования № 1, школу № 48, во 2-й и 33-й детские сады, но в ближайшее время проблема будет устранена, добавил Гладков.
Самой большой проблемой глава региона назвал подачу горячей воды. Общий объем повреждений будет возможно оценить днем.
Накануне Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате была повреждена инфраструктура. Возникли серьезные перебои с электроэнергией. Пострадали два человека, они госпитализированы.