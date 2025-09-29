Минобороны: За ночь над регионами РФ сбили 84 украинских БПЛА

За ночь над российскими регионами удалось сбить 84 украинских беспилотника. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 23:00 по московскому времени 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 24 дрона уничтожили в Брянской области, 21 — в Белгородской, по девять — в Воронежской и Смоленской, семь — в Калужской, четыре — в Московском регионе, три — в Орловской и один — в Курской области.
В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВС РФ уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора. Он уточнил, что падение обломков привело к локальным возгораниям, но пожарные быстро ликвидировали огонь.