Аэропорты Канады остановили работу из-за сбоя терминалов

Телеканал CTV сообщает, что сотни пассажиров оказались запертыми в самолётах или столкнулись с длительным ожиданием в различных аэропортах страны из-за неисправности терминалов CBSA в воскресенье. Представители пограничной службы подтвердили, что проблема известна и предпринимаются меры для её решения.