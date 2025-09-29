Аэропорты Канады остановили работу из-за сбоя терминалов

В Канаде из-за технического сбоя в терминалах самостоятельной регистрации на пограничном контроле (CBSA) была приостановлена работа аэропортов.
Телеканал CTV сообщает, что сотни пассажиров оказались запертыми в самолётах или столкнулись с длительным ожиданием в различных аэропортах страны из-за неисправности терминалов CBSA в воскресенье. Представители пограничной службы подтвердили, что проблема известна и предпринимаются меры для её решения.
Ранее кибератаки вызвали задержки рейсов в аэропортах Берлина и Брюсселя.