Аэропорты Канады остановили работу из-за сбоя терминалов

Сотни пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием.

Источник: Аргументы и факты

В Канаде из-за технического сбоя в терминалах самостоятельной регистрации на пограничном контроле (CBSA) была приостановлена работа аэропортов.

Телеканал CTV сообщает, что сотни пассажиров оказались запертыми в самолётах или столкнулись с длительным ожиданием в различных аэропортах страны из-за неисправности терминалов CBSA в воскресенье. Представители пограничной службы подтвердили, что проблема известна и предпринимаются меры для её решения.

Ранее кибератаки вызвали задержки рейсов в аэропортах Берлина и Брюсселя.