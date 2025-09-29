В Омской области ввели ограничения из-за расходящейся смертельной инфекции

Так, вирус обнаружили в поселке Набережный Омского района и рабочем поселке Черлак Черлакского района. Теперь здесь установлен карантин сроком на два месяца — до 25 ноября 2025 года.
На время действия карантина в эпизоотических очагах и на прилегающих к ним территориях будет действовать ряд традиционных запретов, связанных с перемещением, перегруппировкой, ввозом и вывозом восприимчивых животных. Также будет действовать запрет на помещение территории посторонними.
Напомним, незадолго до этого бешенство было зафиксировано в поселке Андреевский Омского района, там карантин введен до 14 ноября. Из чего, по мнению автора, можно сделать вывод, что инфекция расходится.
Бешенство — смертельно опасная инфекция, которой болеют не только животные, но и люди. После проявления клинических симптомов бешенство неизлечимо. Вирус проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и затем летальным исходом.