В СНТ под Уфой пропал пожилой мужчина

Историю с очередным «потеряшкой» рассказали спасатели.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером в садовом товариществе «Механизатор» в Иглинском районе потерялся 83-летний мужчина. Он приехал в сад на выходные вместе с женой и сыном. Семья работала в огороде, но в какой-то момент дедушка незаметно покинул участок и ушёл в неизвестном направлении. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но безуспешно.

На место выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции.

Через некоторое время пропавшего мужчину обнаружил глава сельсовета недалеко от садового товарищества. В медицинской помощи мужчина не нуждался.