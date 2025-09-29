В СНТ под Уфой пропал пожилой мужчина

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером в садовом товариществе «Механизатор» в Иглинском районе потерялся 83-летний мужчина. Он приехал в сад на выходные вместе с женой и сыном. Семья работала в огороде, но в какой-то момент дедушка незаметно покинул участок и ушёл в неизвестном направлении. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но безуспешно.