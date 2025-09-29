Пожар в садовом товариществе под Красноярском унес жизнь мужчины

Утром 29 сентября в садовом товариществе «Кедр», расположенном в Емельяновском муниципальном округе, произошел крупный пожар.
На место происшествия оперативно выехали специалисты краевой, федеральной и муниципальной противопожарных служб. Прибыв на вызов, пожарные обнаружили, что садовый дом и стоящая рядом с ним баня были полностью охвачены открытым пламенем. На полную ликвидацию возгорания потребовалось почти два часа.
В полусгоревшем домике было обнаружено тело 67-летнего владельца участка. Видимо, он спал, когда загорелось его жилище.
Предварительно, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. Жителям Красноярского края напомнили о необходимости регулярно проверять ее состояние в домах и на дачах.