Пожар в садовом товариществе под Красноярском унес жизнь мужчины

В Красноярском крае 67-летний дачник погиб при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 сентября в садовом товариществе «Кедр», расположенном в Емельяновском муниципальном округе, произошел крупный пожар.

На место происшествия оперативно выехали специалисты краевой, федеральной и муниципальной противопожарных служб. Прибыв на вызов, пожарные обнаружили, что садовый дом и стоящая рядом с ним баня были полностью охвачены открытым пламенем. На полную ликвидацию возгорания потребовалось почти два часа.

В полусгоревшем домике было обнаружено тело 67-летнего владельца участка. Видимо, он спал, когда загорелось его жилище.

Предварительно, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. Жителям Красноярского края напомнили о необходимости регулярно проверять ее состояние в домах и на дачах.