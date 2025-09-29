Пожар в садовом товариществе под Красноярском унес жизнь мужчины

На место происшествия оперативно выехали специалисты краевой, федеральной и муниципальной противопожарных служб. Прибыв на вызов, пожарные обнаружили, что садовый дом и стоящая рядом с ним баня были полностью охвачены открытым пламенем. На полную ликвидацию возгорания потребовалось почти два часа.