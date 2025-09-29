Виновным во взрыве газа на Сахалине ужесточили наказание

По данным следствия, трагедия произошла 19 ноября 2022 года из-за утечки газа из трубы возле многоквартирного дома в поселке Тымовское. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение одного из подъездов здания. Погибли десять жителей, еще один человек получил травмы. Материальный ущерб от происшествия превысил 200 миллионов рублей. Изначально двоих работников обслуживающей организации приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом занимать руководящие должности в газовых компаниях на два года.