В Прикамье передано в суд дело о масштабной вырубке леса на 66 млн рублей

Как установило следствие, с 2020 по 2022 год обвиняемые участвовали в 29 эпизодах незаконной рубки деревьев на территории Бардымского района. Эти действия нанесли ущерб лесному фонду России и администрации Бардымского муниципального округа, сумма которого превысила 66 миллионов рублей.