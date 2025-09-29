В Прикамье передано в суд дело о масштабной вырубке леса на 66 млн рублей

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей региона, которых обвиняют в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. По информации ведомства, речь идет о преступлениях, совершенных организованной группой.
Обвинение предъявлено по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ.
Как установило следствие, с 2020 по 2022 год обвиняемые участвовали в 29 эпизодах незаконной рубки деревьев на территории Бардымского района. Эти действия нанесли ущерб лесному фонду России и администрации Бардымского муниципального округа, сумма которого превысила 66 миллионов рублей.
Материалы дела направлены в Бардымский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.