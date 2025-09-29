Гладков сообщил о проблемах с горячей водой в Белгороде

В некоторых школах и детских садах города — Центре образования № 1, школе № 48, а также во втором и 33-м детских садах — электричество пока не восстановлено. Однако энергетики обещают завершить подключение в течение ближайшего часа, чтобы образовательные учреждения смогли работать в штатном режиме. Ранее RT писал о повреждении электросетей в Белгороде после атаки ВСУ.