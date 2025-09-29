В Челябинске легковушка «намоталась» на дерево

В Челябинске утром 29 сентября водитель «девятки» не справился с управлением. Машина развернулась и ударилась о дерево с такой силой, что согнулась пополам. Водитель оказался заблокирован.
— Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона произвели деблокацию водителя и передали его специалистам скорой помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
В Челябинской области на дорогах возник первый гололед. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, правила обгона, а также заменить летние шины на зимние.