В Челябинске легковушка «намоталась» на дерево

Водитель в Челябинске не справился с управлением и попал в жуткую аварию.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске утром 29 сентября водитель «девятки» не справился с управлением. Машина развернулась и ударилась о дерево с такой силой, что согнулась пополам. Водитель оказался заблокирован.

— Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона произвели деблокацию водителя и передали его специалистам скорой помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

В Челябинской области на дорогах возник первый гололед. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, правила обгона, а также заменить летние шины на зимние.