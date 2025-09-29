Ричмонд
Суд в Новосибирске отправил военного в колонию за уклонение от службы

Он самовольно оставил воинскую часть и лишь спустя 1,5 года явился в военный следственный отдел.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске военнослужащего приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от прохождения военной службы. Соответствующий приговор вынес Новосибирский гарнизонный военный суд.

Согласно материалам дела, мужчина решил уклониться от прохождения военной службы и 21 февраля 2024 года уехал из воинской части в Новосибирск.

— 4 июня 2025 года мужчина добровольно явился в военный следственный отдел и заявил о себе, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено, — добавили в пресс-службе военных судов.

Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима.