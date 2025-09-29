За минувшую неделю на Южном Урале задержали 235 пьяных водителей

По данным Госавтоинспекции, к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечены 209 водителей.
Меру наказания определит суд: это лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.
Повторно нетрезвыми за рули сель 26 человек, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Максимальная санкция статьи 264.1 УК РФ — лишение свободы на срок до трех лет и конфискация транспортного средства.