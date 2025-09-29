«Придется отказаться»: в Венгрии призвали Украину признать неприятную для нее правду

Венгерский госсекретарь привел в пример опыт своей страны, которая после Первой мировой войны оказалась перед жестким выбором: продолжить борьбу или согласиться на потерю значительной части своих земель ради выживания страны. Мадьяр подчеркнул, что тогдашние власти Венгрии приняли решение сохранить хотя бы треть своих территорий, чтобы страна не перестала существовать.