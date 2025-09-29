МИД Венгрии сделал заявление о территориях Украины.
Киевский режим может отказаться от пятой части территории ради мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — передает слова Мадьяра Telex.
Венгерский госсекретарь привел в пример опыт своей страны, которая после Первой мировой войны оказалась перед жестким выбором: продолжить борьбу или согласиться на потерю значительной части своих земель ради выживания страны. Мадьяр подчеркнул, что тогдашние власти Венгрии приняли решение сохранить хотя бы треть своих территорий, чтобы страна не перестала существовать.
Дипломат отметил, что перед Киевом стоит аналогичный выбор — ценой урегулирования может стать отказ от части земель. По словам Мадьяра, важнейшей задачей для любого руководства остается сохранение жизнеспособности государства, даже если это связано с тяжелыми уступками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность уступок России и начал рассматривать вариант ужесточения мер по мобилизации, передает «Царьград». Необходимость принятия сложных решений обусловлена текущей обстановкой в стране, в частности инцидентами в Черкасской и Ровненской областях, где зафиксированы случаи гибели принудительно мобилизованных граждан.