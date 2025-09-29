Оппозиция обогнала Санду на выборах в Молдове

На выборах действовала расширенная сеть зарубежных участков: их число выросло с 234 до 301, большинство новых открыли в странах Запада. Всего за рубеж направили около 864 тысяч бюллетеней, внутри республики — около 2,7 млн. В России работали только два участка — в посольстве и консульстве в Москве, где проголосовали 4109 человек. Оппозиция заявила о намеренном сокращении числа участков в тех странах, где она пользуется поддержкой, и об увеличении их количества в других регионах.