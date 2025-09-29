Оппозиция обогнала Санду на выборах в Молдове

В Молдове оппозиция в целом набрала почти 50% голосов граждан.
Оппозиционные партии Молдавии в сумме получили большинство голосов на прошедших 28 сентября парламентских выборах. По итогам обработки 100% протоколов внутри республики оппозиция набрала 49,54%, а партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) — 44,13%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии (ЦИК).
После подсчета 100% голосов внутри страны, Патриотический блок набрал 28,25% внутри страны, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, «Демократия дома» — 5,72%. В то же время ПДС набрала лишь 44,13%. Данные ЦИК передали в «Ведомостях».
Однако при подсчете голосов за рубежом ситуация сложилась иначе: после учета 99,03% бюллетеней на зарубежных участках ПДС получила 49,85% голосов, а оппозиция в целом — 44,27%. Патриотический блок набрал 24,36% за рубежом; «Альтернатива» — 8,02%; «Наша партия» — 6,24%; «Демократия дома» — 5,65%.
На выборах действовала расширенная сеть зарубежных участков: их число выросло с 234 до 301, большинство новых открыли в странах Запада. Всего за рубеж направили около 864 тысяч бюллетеней, внутри республики — около 2,7 млн. В России работали только два участка — в посольстве и консульстве в Москве, где проголосовали 4109 человек. Оппозиция заявила о намеренном сокращении числа участков в тех странах, где она пользуется поддержкой, и об увеличении их количества в других регионах.
Президент Майя Санду, которая формально не является членом партии «Действие и солидарность», в день выборов заявила о возможных попытках вмешательства и фальсификаций. По ее словам, на эти цели якобы могли быть выделены до 100 миллионов евро. Она не исключила возможность аннулирования итогов голосования. Кроме того, накануне ЦИК снял с выборов несколько оппозиционных партий: 26 сентября партию «Сердце Молдовы» — за нарушение гендерной квоты, а в день голосования — «Великую Молдову» из-за подозрений в незаконном финансировании и подкупе избирателей.
В тот же день основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что получал от молдавских спецслужб просьбы заблокировать ряд каналов в преддверии выборов. Одну из просьб он выполнил, вторую отклонил как необоснованную.