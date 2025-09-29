ВСУ оставили умирать раненого наемника из США

По словам бойца ВС РФ, столкновение произошло 9 мая 2025 года, когда отряд спецназа ГУР Украины, в составе которого находился иностранец, предпринял попытку прорвать оборону российских военных. Вместе с напарником Увар встретил огнем группу из двух штурмовиков, в числе которых был американец. По его словам, один из противников был уничтожен, второй — ранен в обе ноги. Попытка взять наемника в плен не удалась из-за массированного артиллерийского обстрела и атаки ударных дронов ВСУ по позициям российских бойцов. Увар отметил, что на участке было задействовано более 20 FPV-дронов, из-за чего российские военные были вынуждены эвакуироваться, не забрав раненого иностранца.