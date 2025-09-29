Ричмонд
Омская ревнивица получила срок за удар ножом

Женщина ранила знакомого в комнате общежития.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский райсуд Омска приговорил местную жительницу к 3 годам и 4 месяцам колонии. 34-летнюю женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. В облпрокуратуре сообщили, что ЧП зафиксировано 21 сентября 2024 года.

В вечернее время фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила своего знакомого кухонным ножом в грудь. Конфликт произошел в комнате общежития. Причиной нападения стала ревность: потерпевший требовал, чтобы женщина развелась с мужем, который находился в командировке.

Сотрудники полиции задержали омичку в день преступления. В суде она частично признала вину. Заявила, что действовала спонтанно и в целях обороны — участник спора вел себя агрессивно.

Примечательно, что в 2017 году осужденная уже отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть сожителя.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Саргатском районе наблюдали северное сияние.