Омская ревнивица получила срок за удар ножом

В вечернее время фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила своего знакомого кухонным ножом в грудь. Конфликт произошел в комнате общежития. Причиной нападения стала ревность: потерпевший требовал, чтобы женщина развелась с мужем, который находился в командировке.