Новосибирцу грозит четыре года за пропаганду экстремизма в колонии

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций».

Источник: УФСБ по Новосибирской области

УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУФСИН России пресекли деятельность осужденного, который, отбывая наказание в исправительном учреждении, активно распространял экстремистскую идеологию запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ). Об этом редакции Сиб.фм сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году 29-летний мужчина был осужден на 4,5 года за организацию деятельности экстремистской организации. В исправительной колонии он публично демонстрировал атрибутику «АУЕ»* среди других осужденных.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», что может повлечь наказание до 4 лет лишения свободы.

*17 августа 2020 года решением Верховного Суда России по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ было признано экстремистской организацией.

Ранее Сиб.фм писал, что ФСБ выявила сотрудничество новосибирских преподавателей с британской разведкой.