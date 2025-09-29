Напавший на женщину медведь в Петропавловске-Камчатском мог переплыть бухту

Напомним, 26 сентября стало известно, что в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности на фоне участившихся случаев появления медведей в городе. Также сообщалось о нападении хищника в крае на водителя автомобиля. С ещё одним медведем на Камчатке столкнулся школьник.