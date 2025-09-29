Напавший на женщину медведь в Петропавловске-Камчатском мог переплыть бухту

Медведь, который ранее напал на пожилую женщину на территории школы в Петропавловске-Камчатском, вероятно, оказался в городе, переплыв бухту, сообщил врио министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Дмитрий Щипицын.
Инцидент произошёл 25 сентября. Нападению животного подверглась 84-летняя женщина. После случившегося пенсионерка скончалась. Надзорные органы начали проверку.
«Разобрали полностью трагический случай с привлечением учёных. Все пришли к выводу, что хищник переплыл бухту», — сказал чиновник на оперативном совещании регионального правительства.
По словам Щипицына, этот животное не было знаком с городской средой, чем можно объяснить его агрессивное поведение.
Напомним, 26 сентября стало известно, что в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности на фоне участившихся случаев появления медведей в городе. Также сообщалось о нападении хищника в крае на водителя автомобиля. С ещё одним медведем на Камчатке столкнулся школьник.