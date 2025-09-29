Задержки и отмены рейсов в России 29 сентября: онлайн-табло

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Калуги и Тамбова. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Также ночью в аэропорту Жуковский временно был приостановлен прием и отправка воздушных судов.