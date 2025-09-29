Ричмонд
Массовое отравление в детсадах Ташкентской области: прокуратура начала масштабные проверки

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). На фоне массового отравления воспитанников детских садов в Пскентском, Букинском, Бекабадском, Куйичирчикском и Аккурганском районах Ташкентской области органы прокуратуры инициировали масштабную проверку состояния поставок продуктов питания по аутсорсинговым контрактам во все государственные дошкольные учреждения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Источник: Vaib.Uz

Уголовное дело по факту отравления

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257−1 Уголовного кодекса («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями»). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин (от 20,6 до 41,2 млн сумов), исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от одного года до трех лет, либо лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время в отношении ответственных лиц частных предприятий, предоставляющих аутсорсинговые услуги по питанию, проводятся первоначальные следственные действия.

Чтобы обеспечить всестороннее и качественное расследование, уголовное дело взято под особый контроль Генеральной прокуратуры, а под руководством первого заместителя Генпрокурора Бахриддина Валиева создана специальная рабочая группа.

В ходе следствия все воспитанники детских садов, в которые продукты питания поставлялись этими аутсорсинговыми предприятиями, проходят полный медицинский осмотр, для них организованы диагностика и необходимое лечение.

Следственные действия продолжаются. После их завершения общественности пообещали предоставить дополнительную информацию.