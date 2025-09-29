Массовое отравление в детсадах Ташкентской области: прокуратура начала масштабные проверки

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257−1 Уголовного кодекса («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями»). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин (от 20,6 до 41,2 млн сумов), исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от одного года до трех лет, либо лишения свободы сроком до пяти лет.