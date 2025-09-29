Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина пыталась атаковать Россию десятками БПЛА

В ночь на 29 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями.

В ночь на 29 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями.

В Брянской области ПВО уничтожили 24 беспилотника, в Белгородской — 21. Значительное количество аппаратов было также зафиксировано над Воронежской (9), Смоленской (9), Калужской (7), Московской (4), Орловской (3) и Курской (1) областями.

В Белгороде в результате обстрелов пострадали три человека. Двое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2. Мужчина был госпитализирован, а у женщины после проведения полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Кроме того, медицинская помощь понадобилась бойцу подразделения самообороны: у него выявили закрытую черепно-мозговую травму и повреждение колена.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше