Ранее судимый житель Кузбасса изнасиловал малолетнего ребенка сожительницы

Житель города Белово в Кемеровской области, ранее имевший судимость, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение насильственных действий в отношении своей 10-летней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Как установило следствие и суд, 2 января 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире поселка городского типа Инской, совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки, которая являлась дочерью его сожительницы. Во время противоправных действий он угрожал ребенку убийством.
О преступлении стало известно благодаря бдительности соседки. Она заметила на лице ребенка следы побоев и сообщила об этом на горячую линию кузбасского управления СК. После этого следователи задержали подозреваемого, и на период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Собранные следователями доказательства были признаны судом неопровержимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Помимо основного наказания, суд также назначил ему дополнительное ограничение свободы сроком на один год после отбытия основного срока. Приговор вступил в законную силу.
