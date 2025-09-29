Ранее судимый житель Кузбасса изнасиловал малолетнего ребенка сожительницы

О преступлении стало известно благодаря бдительности соседки. Она заметила на лице ребенка следы побоев и сообщила об этом на горячую линию кузбасского управления СК. После этого следователи задержали подозреваемого, и на период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.