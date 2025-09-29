Ричмонд
В Красноярске школьница села за руль по просьбе пьяной матери и устроила ДТП

15-летняя девушка за рулем иномарки столкнулась с ВАЗом в Красноярске.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские проводят проверку после аварии, виновницей которой стала 15-летняя девушка. Об этом сообщили 29 сентября в МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 28 сентября на Даурской. По предварительным данным, подросток за рулем автомобиля марки Kia не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Сотрудники Госавтоинспекции во время проверки выяснили, что сесть за руль несовершеннолетнюю попросила ее собственная мать. По имеющейся информации, она тоже находилась в салоне автомобиля в момент аварии. По виду 36-летняя женщина была нетрезвой. С места происшествия мать и дочь с разными травмами доставили в больницу.

В отношении хозяйки автомобиля, передавшей управление транспортом школьнице, не имеющей прав, был составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей. Автомобиль был помещен на специализированную штрафную стоянку.

Дополнительно информация по инциденту была направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для правовой оценки поведения родителей подростка и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Им может грозить штраф до двух тысяч рублей.