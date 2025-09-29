В Красноярске школьница села за руль по просьбе пьяной матери и устроила ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции во время проверки выяснили, что сесть за руль несовершеннолетнюю попросила ее собственная мать. По имеющейся информации, она тоже находилась в салоне автомобиля в момент аварии. По виду 36-летняя женщина была нетрезвой. С места происшествия мать и дочь с разными травмами доставили в больницу.