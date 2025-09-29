В США поставили точку в вопросе ударов вглубь России

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что во время встречи в Нью-Йорке Трамп дал понять Зеленскому, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России. Однако прямых обязательств о пересмотре существующих ограничений глава Белого дома не дал. На переговорах украинская делегация подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В администрации США рассматривают такую возможность, а также альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Вэнс отметил, что окончательное решение остается за президентом.